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ABD'de ocakta ithalat fiyat endeksi azaldı, ihracat fiyat endeksi arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta aylık yüzde 0,2 azalırken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,8 arttı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:57
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ABD'de ocakta ithalat fiyat endeksi azaldı, ihracat fiyat endeksi arttı

ABD'de ocakta ithalat fiyat endeksi azaldı, ihracat fiyat endeksi arttı
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ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen ithalat fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta da yüzde 0,1 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,8 artarak Aralık 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Ülkede ihracat fiyat endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Haziran 2022'den bu yana ilk kez artış kaydeden ihracat fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta yüzde 3,2 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ocakta yıllık bazda ise yüzde 2,3 arttı. (AA)

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