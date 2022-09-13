13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de öğrenciler arasındaki şaka okulu kapattırdı

ABD'de öğrenciler arasındaki şaka okulu kapattırdı

ABD’nin Florida eyaletindeki bir okulda, öğrenci grubu arasındaki şakalaşma, silahlı saldırı korkusuyla okulun gün boyu kapatılmasına neden oldu.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 05:22
Takip Et

ABD'de öğrenciler arasındaki şaka okulu kapattırdı

ABD'de öğrenciler arasındaki şaka okulu kapattırdı
+
Aa
-

Polisin verdiği bilgiye göre, Daytona Beach’teki Mainland Lisesi kantininde toplanan bir grup öğrenci, şaka amacıyla panik oluşturmak istedi.

Okulun video kayıtlarında, bir öğrencinin silah olduğu korkusuyla kantini hızlıca terk etmesi üzerine diğer öğrencilerin de panikle salonu boşalttığı görüldü.

Daha sonra toplumda korkuya neden olan ve sosyal medyada büyüyen olay üzerine polis, internet sitesinden, "Birkaç öğrencinin acımasız bir şakası gibi görünen bütün bu olay, internet trolleri ve yanlış bilgilendirilmiş insanlar yüzünden kontrolden çıktı" ifadesini paylaştı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarında ve olaya karışan öğrencilerle yapılan görüşme sonucu silahın bulunmadığını bildirdi.

Okulda ihtiyaten güvenlik önlemleri artırılırken, olaya neden olan öğrenciler hakkında cezai işlem başlatılacağı ve büyük olasılıkla okuldan uzaklaştırılacakları kaydedildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
3
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
4
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
5
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
6
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
7
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta
﻿Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta
﻿Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta
﻿ABD'de öğrenciler arasındaki şaka okulu kapattırdı
﻿ABD'de öğrenciler arasındaki şaka okulu kapattırdı
﻿ABD'de öğrenciler arasındaki şaka okulu kapattırdı
﻿Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Twitter'dan Musk'ın anlaşmadan cayma hamlesine yanıt
﻿Twitter'dan Musk'ın anlaşmadan cayma hamlesine yanıt
﻿Twitter'dan Musk'ın anlaşmadan cayma hamlesine yanıt
﻿Tayland’da Kraliçeyle alay eden kişiye 2 yıl hapis
﻿Tayland’da Kraliçeyle alay eden kişiye 2 yıl hapis
﻿Tayland’da Kraliçeyle alay eden kişiye 2 yıl hapis
﻿Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı
﻿Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı
﻿Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı
﻿Yönetmen James Cameron 'Avatar 4' için çalışmaya başladı
﻿Yönetmen James Cameron 'Avatar 4' için çalışmaya başladı
﻿Yönetmen James Cameron 'Avatar 4' için çalışmaya başladı
﻿Jeff Bezos'un Blue Origin roketi düştü
﻿Jeff Bezos'un Blue Origin roketi düştü
﻿Jeff Bezos'un Blue Origin roketi düştü
﻿Abdullah Avcı: İyi gitmeyen bir durum var
﻿Abdullah Avcı: İyi gitmeyen bir durum var
﻿Abdullah Avcı: İyi gitmeyen bir durum var
﻿Zelenskiy: Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı
﻿Zelenskiy: Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı
﻿Zelenskiy: Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı
﻿Gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı
﻿Gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı
﻿Gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.