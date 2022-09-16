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Öğrencisine zorla twerk yapan öğretmen tutuklandı

ABD’de öğrencisine zorla twerk yapan öğretmen tutuklandı. Kadının daha önce de benzer davranışlarda bulunduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 17:05
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ABD’de öğrencisine zorla twerk yapan öğretmen tutuklandı

Öğrencisine zorla twerk yapan öğretmen tutuklandı
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WCTV tarafından elde edilen polis kayıtlarına göre, Perry'deki Point of Grace Christian School'da öğretmenlik yapan Julie Hoover, bir öğrenciyle müstehcen davranışlarda bulunduğu ve reşit olmayan bir kişinin suç işlemesine katkıda bulunduğu suçlamalarıyla kelepçelendi.

39 yaşındaki Hoover, daha önce haziran ayında tutuklanmış ve 18 yaşındaki bir son sınıf öğrencisiyle müstehcen mesajlar paylaştığı iddiasının ardından öğrenciyle cinsel ilişkiye girmeyi talep eden ya da cinsel ilişkiye giren bir otorite olmakla suçlanmıştı.

ÖĞRENCİYİ İÇKİ İÇMEYE ZORLAMIŞ
Yeni suçlamalar, bir öğrencinin müfettişlere, Hoover'ın kendisine twerk yaptığını ve 8 Nisan'daki lise balosunda alkol alması için baskı yaptığını söylemesinin ardından geldi.

Öğrenci müfettişlere, Hoover'ın kendisine twerk yaptığı sırada çok rahatsız olduğunu ve diğer öğrencilerin birkaç kez öğretmen ile çocuğun arasına girerek, kadını durdurmaya çalıştıklarını söyledi. WCTV'nin haberine göre araya giren en az iki öğrenci olayı doğruladı.

Reşit olmayan öğrenci ayrıca Hoover'ın kendisini içki içmeye zorladığını ve alkollü içeceğinin pipetini ağzına sokmaya kadar ileri gittiğini söyledi.

Hoover'ın müstehcen mesajlar paylaştığı iddia edilen öğrencinin, twerk iddialarını ortaya atan çocukla aynı kişi olup olmadığı bilinmiyor.

KOCASI İŞTEYKEN EVİNE ÇAĞIRMIŞ
İlk cinsel içerikli mesajlaşma olayı, öğrencinin annesinin, oğlu ve Hoover arasında mart ve nisan aylarında geçen cinsel içerikli mesajları keşfetmesiyle 2 Haziran'da polisin dikkatine sunuldu. Mahkeme belgelerine göre, endişeli anne müfettişlere, "Eski matematik öğretmeninin, kocası işteyken oğlunun evine gelmesini istediğini" söyledi.

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