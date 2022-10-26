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ABD’de okul saldırısı: Katliamı tutukluk yapan silah önledi

Teksas’taki Uvalde kasabasında bir ilkokulda çoğu çocuk 21 kişinin öldürülmesinden sonra ABD’de yeni bir katliamdan dönüldü. ABD’nin Missouri eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda saldırgan da dahil üç kişi öldü,

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 01:47
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ABD’de okul saldırısı: Katliamı tutukluk yapan silah önledi

ABD’de okul saldırısı: Katliamı tutukluk yapan silah önledi
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Teksas’taki Uvalde kasabasında silahlı saldırgan, Pazartesi günü yerel saatle 09.00’dan sonra St Louis kentindeki Görsel ve Performans Sanatları Lisesi’ne girdi. Bu esnada okul binasının kilitli olmasına rağmen şüphelinin içeriye nasıl girdiği henüz net değil.

Görgü tanıklarına göre, çok sayıda kişinin hayatı saldırganın silahının tutukluk yapması neticesinde kurtuldu. Yetkililer polisin saldırganı “hızlı bir şekilde durdurduğunu” söyledi. Polis şüphelinin 19 yaşında eski bir öğrenci olduğunu belirtti.

Polisle çatışmaya giren şüpheli daha sonra vurularak öldürüldü. Yerel haber kanalı KMOV’a konuşan bir öğrenci, saldırganın bir arkadaşına doğru yürüdüğünü ve “Ölmeye hazır mısın?” diye sorduğunu söyledi. Raven Terry isimli öğrenci, “Gerçekten ama gerçekten çok hızlı koştuk... Sadece ağlıyorduk, çok korktuk” dedi.

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