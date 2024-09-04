ABD'de liseye silahlı saldırı. Ölü sayısı artıyor

ABD'nin Georgia eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

Polis, saldırıyla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Saldırı sonrası öğrenciler okuldan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Atlanta'daki FBI saha ofisi, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak üzere liseye ajanlar gönderildi.

CNN: 4 KİŞİ ÖLDÜ EN AZ 30 YARALI

Öte yandan CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı güvenlik yetkilileri, saldırıda 4 kişinin vurularak hayatını kaybettiğini ve en az 30 yaralı olduğunu belirtti.

Yetkililerin ilerleyen saatlerde bir basın açıklaması yapması ve saldırıyla ilgili yeni detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın, iç güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildiği ve yönetimin hem federal hem de eyalet düzeyinde yetkililerle anlık temas halinde olduğu bildirildi.