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  ABD'de okula silahlı saldırı

ABD'nin Californiya eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 18:00
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  ABD'de okula silahlı saldırı

  ABD'de okula silahlı saldırı
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ABD'nin California eyaletinin Oakland kentinde Rudsdale Newcomer Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi.

Yetkililer, saldırının 12.45 sıralarında gerçekleştiğini ve saldırıda 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Oakland Polis Şefi Yardımcısı Darren Allison, olayın araştırıldığını ve şüphelinin henüz yakalanmadığını söyledi. 
                          

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