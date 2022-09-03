﻿ABD'de orman yangını

ABD'nin California kentinde bağlı Weed kentinde dağlık bölgede çıkan yangına karadan müdahale edildi.
Bölge polisi yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (AA)
ABD'nin California kentinde bağlı Weed kentinde dağlık bölgede çıkan yangına karadan müdahale edildi.
Bölge polisi yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (AA)
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