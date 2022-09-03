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ABD'de orman yangını

ABD'nin California kentindeki dağlık bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor...

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 21:59
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ABD'de orman yangını

ABD'de orman yangını
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ABD'nin California kentinde bağlı Weed kentinde dağlık bölgede çıkan yangına karadan müdahale edildi.

Bölge polisi yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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