ABD'de otomotiv grevinin acı bilançosu: 10 milyar dolar

ABD’de, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası’nın (UAW) üç büyük otomobil üreticisine karşı gittiği grevin maliyetinin altı haftada 10,4 milyar doları bulduğu açıklandı.

KAYNAK: AA
ABD'de otomotiv grevinin acı bilançosu: 10 milyar dolar

AA’nın haberine göre, Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), UAW’a bağlı işçilerin General Motors (GM), Ford ve Stellantis’e karşı başlattığı, ‘Ayağa Kalk’ olarak adlandırılan greve ilişkin son analizini paylaştı.

AEG’nin açıklamasında, otomotiv işçilerinin grevinin doğrudan maliyetinin altı haftada 10,4 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiği belirtildi.

Bu maliyetin yaklaşık 650 milyon dolarının ücret kaybından kaynaklandığı, 4,3 milyar dolarının üretici kaybı, 3,3 milyar dolarının tedarikçi kaybı ve 2 milyar dolarının bayi, müşteri ve diğer kayıplardan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, sendikanın üç otomobil üreticisiyle geçici anlaşmalara varmasından önce işten çıkarılan işçilerin sayısınınsa 56 bini aştığı bildirildi.

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