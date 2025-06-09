ABD'de paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: Çok sayıda yaralı var

Kaza sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İHA'nın haberine göre, kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Tennessee Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" denildi.

Adı açıklanmayan bir yetkili, uçaktaki yolcuların paraşütle atlamak üzere hazırlandığını aktardı. Yerel kaynakların iddiasına göre, uçak acil iniş yapmaya çalıştığı sırada ağaçlara çarparak düştü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.