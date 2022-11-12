ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 168 adet artış gösterdi.
Perşembe gününü 93,67 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 95,87 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 88,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 86,47 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
(AA)
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