Pitbull cinsi köpeği kirpi öldürdü

Ensonhaber'de yer alan bilgilere göre, ABD'nin New Jersey eyaletinde, okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Miranda DeGennaro isimli genç kadının Pitbull cinsi köpeği, bahçede gördüğü kirpiye saldırdı.

Savunma iç güdüsüyle hareket eden kirpi, saniyeler içerisinde yüzlerce iğnesini köpeğin başta yüzü olmak üzere vücudunun birçok yerine batırdı. Pitbull ağır şekilde yaralandı.

Köpeğinin içler acısı halini gören Miranda DeGennaro, köpeğini hemen kliniğe kaldırdı. Ancak Pitbull, klinikte yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.