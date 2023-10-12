ABD'de rekor ikramiye sahibini buldu

ABD'nin California eyaletinde bir kişi, dünya tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi olan 1,76 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesinin sahibi oldu.

ABD'de rekor ikramiye sahibini buldu

Piyango kuruluşu The California Lottery'nin açıklamasına göre, ABD'nin California eyaletinde henüz kimliği açıklanmayan bir kişi, 36 hafta üst üste devreden "Powerball"da büyük ödülü kazandı.

Şimdiye kadar yapılan 36 çekilişte kazanan olmadığı için devrederek artan ve toplamda 1,76 milyar dolara ulaşan ödülün bileti, eyaletteki "Midway" isimli bir marketten alındı.

Büyük ikramiyenin kazananı, ödemenin 30 yıl boyunca yapılmasını kabul ederse söz konusu tutarın tamamına, toptan ödeme tercih etmesi durumunda ise 774,1 milyon dolara sahip olacak.

ABD tarihindeki en büyük piyango ikramiyesi, Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık Powerball lotosu olmuştu.

ABD'nin 45 eyaletinde oynanan Powerball'da kazanma şansının, 292,2 milyonda bir olduğu belirtiliyor.

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