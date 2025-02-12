ABD'de rüşvet vermek artık suç sayılmayacak! Kararname imzalandı

Donald Trump, ABD Adalet Bakanlığı'na, iş kazanmak için yabancı hükümet yetkililerine rüşvet vermekle suçlanan Amerikalıların yargılanmasını durdurma talimatı veren bir kararname imzaladı.

Kararname, ABD Başsavcısı Pam Bondi'ye, Amerikan rekabet gücünü teşvik eden revize edilmiş uygulama rehberini yayınlayana kadar 1977 tarihli Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası kapsamındaki kovuşturmaları durdurma talimatı veriyor.

İmzalanan kararname, "Gelecekteki FCPA soruşturmaları ve uygulama eylemleri bu yeni kılavuza tabi olacak ve başsavcı tarafından onaylanmalıdır" diyor.

Başkan, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada "Bu Amerika için çok daha fazla iş anlamına gelecek" dedi. Trump, "Kağıt üzerinde kulağa hoş geliyor ama uygulamada tam bir felaket. Bu şu anlama geliyor; eğer bir Amerikalı yabancı bir ülkeye gider ve orada yasal, meşru ya da başka bir şekilde iş yapmaya başlarsa, bu neredeyse garanti bir soruşturma, iddianame ve bu yüzden kimse Amerikalılarla iş yapmak istemiyor" diye konuştu.

Kuzey Kore, Trump'ın Gazze planını “katliam ve soygun” diyerek kınadı

Beyaz Saray'a göre, yasa ABD firmalarını yabancı rakipleri karşısında dezavantajlı duruma düşürüyor çünkü "uluslararası rakipler arasında yaygın olan ve eşit olmayan bir oyun alanı yaratan" uygulamalara giremiyorlar.

Financial Times’ın aktardığına göre, Beyaz Saray yetkilisi de ülkenin “ulusal güvenliğinin Amerika’nın ve şirketlerinin dünya çapında stratejik ticari avantajlar elde etmesine bağlı olduğunu” söyledi.

Yetkili, “Başkan Trump, Amerikan şirketlerinin rekabet gücünü azaltan aşırı ve öngörülemez FCPA uygulamalarını durduruyor,” diye ekledi.