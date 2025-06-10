ABD'de sağlık darbesi: 17 bilim insanı kapı dışarı edildi

BD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi’nde (ACIP) görevli 17 bilim insanını ani bir kararla görevden aldı. Kennedy, Wall Street Journal’a yazdığı yazıda, “kamuoyunun aşı bilimine olan güvenini yeniden tesis etmek için köklü bir değişim gerektiğini” belirtti. Yeni üyelerin iki hafta içinde Atlanta’da toplanacağını duyurdu.

Görevden alınan isimlerin büyük çoğunluğu önceki Başkan Joe Biden tarafından atanmıştı. Komitenin eski başkanı Dr. Helen Keipp Talbot yorum yapmazken, görevden alınanlardan biri olan North Carolina Üniversitesi’nden Noel Brewer, "Komitedeki görevimin süreceğini sanıyordum" dedi.

Amerikan Kamu Sağlığı Derneği Yöneticisi Dr. Georges Benjamin bu kararı "darbe" olarak niteledi. Eski CDC Direktörü Dr. Tom Frieden ise “Bu karar milyonlarca insanın aşıya erişimini tehlikeye atar” diyerek Kennedy’yi uyardı.

Amerikan Tabipler Birliği Başkanı Dr. Bruce A. Scott da açıklamasında, “Bu süreç bilim temelli halk sağlığına ağır bir darbedir” ifadelerini kullandı.