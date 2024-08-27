ABD'de sıcaklıklara bağlı en çok ölüm 2023'te yaşandı

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları bu dönemde artan sıcaklıkların neden olduğu ölümleri inceledi.

Araştırmacılar, 2023’ün kaydedilen en sıcak yıl olduğunu ve en az 2 bin 325 kişinin yüksek sıcaklıkların etkisiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu sayı, incelenen dönemdeki en yüksek rakam olarak kaydedildi. 2004-2010 yılları arasında sıcaklıklara bağlı ölümlerin azaldığını, ancak 2010’lu yıllarda tekrar artmaya başladığını vurgulayan araştırmacılar, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların ve buna bağlı ölümlerin artmaya devam edeceğini ifade etti.