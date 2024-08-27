ABD'de sıcaklıklara bağlı en çok ölüm 2023'te yaşandı

Kaynak: AA
ABD'de sıcaklıklara bağlı en çok ölüm 2023'te yaşandı

ABD’de 1999-2023 yılları arasında yüksek sıcaklıkların etkisiyle en fazla ölümün 2023’te gerçekleştiği belirlendi.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları bu dönemde artan sıcaklıkların neden olduğu ölümleri inceledi.

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Araştırmacılar, 2023’ün kaydedilen en sıcak yıl olduğunu ve en az 2 bin 325 kişinin yüksek sıcaklıkların etkisiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

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Bu sayı, incelenen dönemdeki en yüksek rakam olarak kaydedildi. 2004-2010 yılları arasında sıcaklıklara bağlı ölümlerin azaldığını, ancak 2010’lu yıllarda tekrar artmaya başladığını vurgulayan araştırmacılar, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların ve buna bağlı ölümlerin artmaya devam edeceğini ifade etti.

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