ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin merkez üssünün Alaska'nın Yakutat bölgesi olduğu bilgisini paylaştı. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

3 ARTÇI

USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi. Depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

Söz konusu bölgede çok az insan nüfusu bulunuyor.