ABD'de silahlı saldırı: 7 yaralı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde bir silahlı saldırı meydana geldi. 3 saldırganın sokakta ateş açarak yaşları 16 ila 46 arasında olan 7 kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yerel yayın kuruluşu ABC Philadelphia, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Çarşamba gecesi Kuzey Philadelphia'da aralarında bir gencin de bulunduğu yedi kişinin silahla yaralanmasının ardından polis soruşturma başlattı" ifadelerini kaydetti.