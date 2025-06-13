ABD'DE skandal olay! FBI, senatörü ters kelepçeyle gözaltına aldı

California’nın Demokrat Senatörü Alex Padilla, toplantı sırasında soru sormak isteyince Federal Soruşturma Bürosu (FBI) güvenlik güçleri tarafından terörist gibi zorla dışarı çıkarılarak yere yatırılıp gözaltına alındı.

SORU SORMASINA İZİN VERİLMEDİ

ICE karşıtı protestoların gölgesinde gerçekleşen toplantıda, Padilla’nın “Ben Senatörüm ve Bakan’a bir sorum var” sözleri duyulurken, konuşmasına izin verilmeyen senatör FBI tarafından salonun arka kapısına doğru itilen senatör yerde kelepçelenerek gözaltına alındı.

Görüntülerde Padilla’nın, “Elinizi üzerimden çekin!” diyerek tepki gösterdiği ve ellerini havaya kaldırmasına rağmen arkadan itilerek uzaklaştırıldığı görüldü.

ABD BU GÖRÜNTÜLERLE ÇALKALANIYOR

ABD vatandaşları Padilla'ya yapılan muamele sonrası sosyal medyada yoğun tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı olayın ABD tarihine bir kara leke olarak geçtiğini ve ABD'li bir senatöre terörist muamelesi yapılması nedeniyle Trump yönetimini protesto etti.

Los Angeles'taki protestolar sonrası böyle bir olayın da yaşanmasının ardından ABD'li vatandaşlar kamu düzeninin derinden sarsıldığına yönelik paylaşımlarda bulundu.