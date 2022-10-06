Sokağa helikopter düştü

Independent Türkçe'nin haberine göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde korkutucu bir helikopter kazası yaşandı. Fresno kentinde cumartesi sabah saatlerinde bir helikopter yer çakıldı.

Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde uçağın, bir eve ve ağaca çarparak yere düşüyor. Kazadan birkaç saniye önceyse yoldan bir araç geçiyor.

Fresno Polis Teşkilatı'ndan Charlie Chamalbide, helikopterin test uçuşunda olduğunu söyledi:

Bildiğimiz kadarıyla bir patlama sesi duydular ve sonra irtifa kaybetmeye başladılar.

Yüzbaşı Chamalbide, evde kimsenin yaralanmadığını ancak binanın küçük çaplı hasar gördüğünü bildirdi. Adları açıklanmayan 47 yaşındaki pilot ve 33 yaşındaki bir yolcuysa hafif yaralandı. İkili hastaneye kaldırıldı.

Chamalbide, "Bilinçleri yerindeydi. Bizimle konuşuyorlardı. Şans eseri başka hiçbir şey zarar görmedi ve kimse yaralanmadı" diye konuştu.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, helikopterin kuyruk rotorunda kontrol kaybedilince kazanın meydana geldiğini bildirdi.

Kazanın meydana geldiği East Garrett Caddesi'nde yaşayan Kathy Logan, "Sesi güç kaybediyormuş gibiydi ve gittikçe yaklaşıyordu. Bunu der demez bam diye düştü" ifadesini kullandı.