ABD’de sokaklar karıştı Trump’tan tehdit dolu sözler geldi: Tükürürlerse vururuz

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, Los Angeles kentinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kaçak göçmen sınır dışı edilmek için gözaltına alındı. Operasyon sonrasında çok sayıda ABD’li kaçak göçmenlere destek vermek ve Trump yönetime tepki göstermek için sokağa çıktı. Günlerdir süren protestolarda polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

Protestolar devam ederken sokaklardaki gerginliği artıracak hamle geldi. Protestoların bastırılması için Ulusal Muhafızlar devreye girdi Buna ek olarak ise Deniz Piyadelerinin de kente gideceği belirtiliyor. Öte yandan ABD’li yetkililer ‘İsyan Yasası’nın devreye alınmasının planlanmadığını aktardı.

TRUMP’TAN TEHİDT DOLU SÖZLER

ABD Başkanı Trump ise protestolar devam ederken tehdit dolu sözler söyledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada protestocuları ‘isyancı’ olarak niteleyerek, "Tükürürlerse vururuz” dedi.

Trump yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir.”

Öte yandan Trump katıldığı bir etkinlikte Ulusal Muhafızlara övgüler yağdırarak “Dün gece yaşananları çok yakından izledim. Ulusal Muhafızların yaptığı iş gerçekten etkileyiciydi. Ben iç savaş başlatmıyorum, ben yasayı uyguluyorum. Newsom ise bu büyük eyaleti mahvediyor. Kendisi başarısız bir vali” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: KRİZİ TRUMP YARATTI

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ise, kent genelinde huzursuzluğun 6 Haziran Cuma günü gerçekleşen göçmen baskınlarıyla başladığını söyledi. “Bu yaşananların hiçbiri olmak zorunda değildi,” diyen Bass, baskınların şehirde “korku ve gerilim” yarattığını, bu ortamın da 8 Haziran Pazar günü protestoların tırmanmasına neden olduğunu belirtti.

Bass ayrıca, Trump yönetimi temsilcileriyle iletişimde olduğunu ve bizzat Başkan Trump ile de görüşmeyi değerlendirdiğini söyledi. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda ise “Trump bir krizi devralmadı, bizzat kendisi yarattı" ifadelerini kullandı.