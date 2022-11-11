Süper kahraman kostümü giyen genç çocuk kaçırdı

Independent Türkçe'nin haberine göre, mor peruk ve süper kahraman pelerini giyen Alabamalı bir genç, ABD'nin Florida eyaletinin kuzeyinde bir ağacın altında dövülmüş ve bağlanmış halde bulunan bir kız çocuğunu şiddet kullanılarak kaçırılmasıyla suçlanıyor.

Şerif bürosundan yapılan açıklamada, cumartesi sabahı erken saatlerde bir kaçırılma ihbarına intikal eden Jackson County Şerifliğine bağlı görevlilerin, elleri arkadan bağlı bir kız çocuğu bulduğu belirtildi.

Fox News'e konuşan bir sözcü, kızın cuma akşamı Alabama'da 22 yaşındaki Coby Jerome Jordan tarafından alındığını ve sonra 19 yaşındaki Molly Michele Jarrett da dahil iki kadının onlara katıldığını açıkladı.

Şerifler küçük kızın eyalet sınırlarını geçerek Florida eyaletinin Jackson County bölgesinde terk edilmiş bir binaya götürüldüğünü ve burada Jordan'ın kızı dövdüğünü, ellerini ve ayaklarını bağladığını söyledi.

Şerif bürosundan yapılan açıklamada, kızın daha sonra bir ağaç yanına bırakıldığı ve burada yakındaki bir sakin tarafından fark edildiği söylendi. Şerif bürosu Fox'a, kızın yaralarının hastanede tedavi edildiğini belirtti.

Jordan'a hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, mağdura müdahale ve darp için yasal suçlama yöneltildi.

22 yaşındaki Coby Jerome Jordan, bir kız çocuğunu şiddet kullanarak kaçırma suçlamasıyla tutuklandı. Jarrett'a ise birinci derece hırsızlık, birinci derece kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, birinci derece mağdura müdahale ve birinci derece darp suçları isnat edildi. İkinci kadının tutuklanıp tutuklanmadığı bilinmiyor.

Şerif bürosu, Facebook'ta Jarrett'ın pelerin, peruk, kovboy çizmeleri, dudak ve burun halkasıyla süper kahraman kostümü giymiş gibi göründüğü tutuklama fotoğraflarını yayımladı. Bu kişilerin federal suçlamalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı henüz belli değil.