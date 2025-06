ABD'de tarihi zafer: Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olma yolunda

New York'ta siyaset sahnesi büyük bir sürprizle sarsıldı. Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde, kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlayan eyalet milletvekili Zohran Mamdani, eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya karşı beklenmedik bir zafer kazandı. Sonuçlar henüz resmi olarak açıklanmasa da, oyların yüzde 95'inden fazlasının sayıldığı verilere göre Mamdani yüzde 43,5 ile önde giderken, dört yıl önce cinsel taciz iddiaları üzerine istifa eden ve siyasi bir geri dönüş arayışında olan 67 yaşındaki Cuomo yüzde 36,4'te kaldı.

CUOMO YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Reuters'ın haberine göre, Andrew Cuomo destekçilerine yaptığı kısa konuşmada yenilgiyi kabul etti ve Mamdani'yi telefonla arayarak tebrik etti. Cuomo, "Bu gece onun gecesiydi" ifadelerini kullandı. Kampanyaya neredeyse hiç tanınmayan bir isim olarak giren Mamdani, elde ettiği bu önemli liderlikle New York'un siyasi dinamiklerinde köklü bir değişimin sinyalini verdi.

SIRALAMALI OYLAMA SİSTEMİ VE MAMDANİ'NİN AVANTAJI

New York'un sıralamalı oylama sistemi nedeniyle nihai sonuçların haftaya açıklanması bekleniyor. Bu sistemde seçmenler beş adaya kadar tercih sıralaması yapabiliyor. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi halinde, en az oyu alan adaylar eleniyor ve oylar ikinci tercihlere dağıtılıyor. Ancak, üçüncü sıradaki aday Şehir Denetçisi Brad Lander'in destekçilerini Mamdani'yi ikinci sıraya yazmaya teşvik etmesi, Mamdani'nin liderliğini daha da pekiştirecek gibi görünüyor. Mamdani, zaferini ilan ettiği konuşmasında "Bugün, her New Yorklunun karşılayabileceği bir şehir vizyonuyla kazandık" dedi ve eski Başkan Donald Trump'ın politikalarını reddetme sözü verdi.

AFRİKA'DA DOĞDU NEW YORK'U FETHETTİ

Uganda doğumlu olan ve Hint kökenli bir aileden gelen Mamdani, şehrin ilk Müslüman belediye başkanı olma potansiyeli taşıyor. Daha önce Queens'ten eyalet meclisi üyeliğine seçilen Mamdani, Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez gibi önde gelen ilerici isimlerin desteğini aldı. Mamdani'nin seçim vaatleri arasında kira artışlarının dondurulması, toplu taşıma ücretlerinin düşürülmesi ve kamuya ait uygun fiyatlı konut projelerinin artırılması yer alıyor.

Kasım ayındaki genel seçimlerde Demokratların egemen olduğu New York'ta Mamdani'nin favori olması bekleniyor. Mevcut Belediye Başkanı Eric Adams ise yolsuzluk skandalları ve Donald Trump ile olan bağları nedeniyle bağımsız aday olarak seçime giriyor. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ise Guardian Angels adlı suçla mücadele devriye grubunun kurucusu radyo sunucusu Curtis Sliwa. Mamdani'nin zaferi, Demokrat Parti içinde ilerici kanadın yükselişini ve seçmenlerin yeni, daha cesur politikalara olan eğilimini gösteriyor.