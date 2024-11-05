ABD'de Türk iş insanına tutuklama: Nedeni yaptırımları delmek

Amerika Birleşik Devletleri 2024 seçimlerinin şaibeli olduğu gerekçesiyle Venezuela'daki petrol, doğal gaz ve altın sektöründe 16 üst düzey isme yaptırım kararı almıştı.

Amerikan basınında yer alan ilginç bir haber, Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Yaptırımları deldiği iddia edilen bir Türk Miami Havalimanı'nda gözaltına alındı ve tutuklandı.

ABD BASINI HABER YAPTI

ABD basınının iddiasına göre, Taşkın Torlak adında bir Türk iş insanı Venezuela'nın devlet enerji şirketi PDVSA'ya petrol sevkiyatı yapmak için girişimde bulundu. Bunun üzerine ABD yaptırımlarını ihlal ettiği öne sürüldü. ABD'den Türkiye'ye dönmeye hazırlanan 37 yaşındaki Torlak'ın bu nedenle cumartesi günü Miami Havalimanı'nda tutuklandığı belirtildi.

YAPTIRIMLARI DELDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves, Torlak'ın, Venezuela petrolünü yasadışı satmaya çalıştığını öne sürdü. Savcıya göre petrolün Venezuela'dan geldiğini inkar ederek yetkilileri aldatmaya çalıştı.

Türk iş insanının ABD yaptırımlarını delerek Venezuela ve İran'dan petrol ürünleri sevk ettiği belirtiliyor