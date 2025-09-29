ABD’de Türk simidi ilgisi ülke geneline yayılıyor!

Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Times Meydanı'nda ve Türkevi önünde Amerikalılarla buluşturulan simit ve çay, büyük ilgi görmüş; Anadolu'nun paylaşma kültürü ve sıcaklığı binlerce kişiye aktarılmıştı. O gün New York sokaklarında başlayan tanıtım, bugün 50 eyalete yayılan 608 şubeli dev bir zincirin reyonlarına taşındı.

Türk yemek kültürünün en ünlü yiyecekleri arasında yer alan simit, zincir marketin şubelerinde, aynı isimle, donmuş gıda reyonundaki ürünler arasında yer aldı.

Türk simidi için, marketin hazırladığı tanıtımda, "Türkiye lezzetlerini evinizde tatmak için, sizi Türk Susamlı Ekmeği Simit ile tanıştıralım" ifadesine yer verildi.

Ürünün nasıl pişirileceği ve tüketileceğine dair detaylara da yer verilen tanıtımda, "Simitlerimiz Ankara usulü, daha küçük boy, kullanışlı boyutta ve çıtır çıtır bir dokuya sahip olarak üretildi." şeklinde tarif edildi.

Simidin Türk ürünü olarak Amerikan pazarına güçlü bir gıda zinciri üzerinden girmesi Türk gastronomi dünyası için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Simit daha önce, ABD'de Türk girişimciler tarafından küçük ölçekte, ülkenin gıda pazarına sokulan simidin, bu gelişmeyle, ülke geneline yayılması ve bilinirliğinin daha da artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı kapsamında New York'un ünlü Times Meydanı'nda, Türk kültürünün vazgeçilmez ikililerinden simit ve çay ikram edilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM)80.Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında gerçekleşen etkinlikte, meydanda bulunan Amerikalılar, simit ve çay dağıtımını ilgiyle karşılarken, Türk lezzetlerinin yanı sıra Anadolu'nun paylaşma kültürünü ve samimiyetini de deneyimle fırsatı bulmuştu.

Times Meydanı'ndaki etkinlik yankı bulurken, simidi ilk kez tadan Amerikalılar bu tadı "çok beğendiklerini" söylemişti.

Emine Erdoğan ayrıca, Türkevi'nin yakınında kurulan simit standını ziyaret etmiş, simidin ABD'de yaygın olarak tüketilen "bagel"e rakip olduğunu dile getirmişti.