ABD'de uçak lastiği değişiminde patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
ABD'de uçak lastiği değişiminde patlama: 2 ölü, 1 yaralı

ABD'de havaalanında uçak lastiği değişim sırasında patla meydana geldi. Kazada 2 kişi ölü, 1 kişi yaralandı.

ABD'deki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde bulunan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

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ABD basınında yer alan haberlerde, Delta Air Lines'a ait bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Söz konusu lastiğin uçaktan söküldüğü sırada patladığı belirtilen haberlerde, uçağın geçtiğimiz pazar günü Las Vegas'tan Atlanta'ya geldiği aktarıldı.

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