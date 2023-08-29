ABD'de üniversitede silahlı saldırı

ABD’deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

KAYNAK: İHA
ABD'de üniversitede silahlı saldırı

ABD’nin Chapel Hill kasabasında Kuzey Carolina Üniversitesi'nin kampüsünde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, olayın ardından kaçan saldırganın ise yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Öğrencilere bir süre kampüsten çıkmamaları talimatı verilirken, polis olaydan yaklaşık 2 sonra tehlikenin giderildiğine yönelik açıklama yaptı. Saldırganın kullandığı silahı bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Polis Şefi Brian James düzenlediği basın toplantısında, "Bugün burada tam olarak ne olduğunu ve neden olduğunu belirlemek için her türlü kanıtı topladığımızdan emin olmak istiyoruz. Saldırının nedenini tespit etmek için henüz çok erken" dedi.

Yetkililer, hayatını kaybeden öğretim görevlisinin ve şüphelinin kimliklerini açıklamazken, üniversite yönetimi kampüste derslere 2 gün ara verildiğini duyurdu.

ABD'de bu yıl içinde 34'ü ilk ve orta okullarda, 15'i üniversite ve kolejlerde olmak üzere 49 okulda silahlı saldırı meydana geldi.

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