ABD'de üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'deki Elizabeth City State Üniversitesi'nde Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.

ABD'deki Elizabeth City State Üniversitesi'nde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

qw.jpgKuzey Carolina eyaletindeki üniversitede Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Festivalin kapanışı öncesi düzenlenen "Yard Fest" etkinliği sırasındaki saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin öğrenci olmadığı belirtildi.

t.jpgYetkililer, yapılan ihbar sonrası kampüsün geçici olarak kapatıldığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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