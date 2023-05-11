ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentilerin altında geldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti...

ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentilerin altında geldi

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde beklentilerin altında yükseliş kaydeden verinin yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. ÜFE, martta ise yüzde 0,4 azalmıştı.

Üretici fiyatları, nisanda yıllık bazda da yüzde 2,3 arttı. Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,4 olması öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, martta yıllık bazda yüzde 2,7 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile Mart 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Aylık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,3 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, martta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor. (AA)

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