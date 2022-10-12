12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı. Enflasyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor

ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı. Enflasyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aştı. Bu durumun enflasyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 17:12
Takip Et

ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı. Enflasyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor

ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı. Enflasyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor
+
Aa
-

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.Buna göre, ÜFE eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerini aşan verinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. İki aylık düşüşün ardından artış gösteren ÜFE, ağustosta yüzde 0,2'lik azalış kaydetmişti.Üretici fiyatları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8,5 arttı.

Önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşen üretici enflasyonunun bu dönemde yüzde 8,4'e gerilemesi öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, ağustosta yıllık yüzde 8,7 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,2 arttı. Eylülde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen çekirdek ÜFE, ağustosta da aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,2 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
3
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
4
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
5
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
6
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
7
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Başakşehir'den flaş Ömer Ali Şahiner kararı
﻿Başakşehir'den flaş Ömer Ali Şahiner kararı
﻿Başakşehir'den flaş Ömer Ali Şahiner kararı
﻿Çılgın Zamanlar'da kahkahalar havada uçuşuyor
﻿Çılgın Zamanlar'da kahkahalar havada uçuşuyor
﻿Çılgın Zamanlar'da kahkahalar havada uçuşuyor
﻿Abdullah Avcı taraftarlara seslendi: Sokakta yürüyemiyorum
﻿Abdullah Avcı taraftarlara seslendi: Sokakta yürüyemiyorum
﻿Abdullah Avcı taraftarlara seslendi: Sokakta yürüyemiyorum
﻿ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı. Enflasyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor
﻿ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı. Enflasyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor
﻿ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı. Enflasyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.