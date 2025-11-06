ABD'de bir kimyevi madde üretim tesisinde patlama amonyak sızıntısına yol açtı. Yerel yetkililerin açıklamasına göre Yazoo City kentinin kuzeyindeki CF Industries hidrojen ve nitrojen malzemeleri üretim tesisinde patlama meydana geldi.

Patlama sonrası tesiste amonyak sızıntısı oluştu.

Mississippi Valisi Tate Reeves, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, eyalet genelindeki acil durum ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini kaydeden Reeves, "Sızıntıya hızlı müdahale eden tüm Mississippi ilk müdahale ekiplerine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Patlama sonrası tesis etrafında yaşayan bölge sakinleri tahliye edildi.

CF Industries açıklamasında, olay esnasında sahada bulunan tüm çalışanların "güvenli bir şekilde kurtarıldığını" kaydetti.

Mississippi Çevre Kalitesi Departmanı, X açıklamasında, "hava izleme operasyonlarının süreceğini ve kamu güvenliği için gerekli olduğu sürece de devam edeceğini" belirtti.

Tesisin yaklaşık 48 bin ton amonyak depolayabildiği tahmin ediliyor.

Mısır ve buğday bitkilerine azot sağlamak için gübre olarak kullanılan susuz amonyak, gaz veya sıvı haldeyken bir kişiye temas etmesi halinde ileri derece yanıklara yol açabiliyor.