ABD'de üst düzey tedbirler devrede: Seçim öncesi bombalı saldırı...

ABD'de bugün yapılacak 60. başkanlık seçimleri heyecanı doruğa çıkarken, Tennessee eyaletinde büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakla suçlanan kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nashville kentinde bir elektrik dağıtım merkezine saldırı hazırlığında bulunan sağcı gruplarla bağlantısı olan ve beyaz üstünlüğünü savunan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu. Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti.



Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.



FBI da saldırı gerçekleşseydi bölgede hastaneler dahil binlerce evin elektriksiz kalacağını duyurdu.

KESKİN NİŞANCILAR KONUŞLANDIRILDI

ABD'de seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla oy kullanma ve sayım noktalarında üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı.

Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ülke çapında yerel yetkililer, başkanlık seçimi öncesinde sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Ülkede, caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldı. Washington ve Nevada eyaletlerinde ise herhangi bir karışıklık olasılığına karşı ulusal muhafızların hazır bekletildiği açıklandı.

Oy kullanma kabinlerine "panik butonları" yerleştirilerek sandık güvenliği üst seviyeye taşındı.



ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.