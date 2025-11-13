Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan, “Bir devir kapandı” yorumlarıyla uğurlanan Muazzez Abacı ekim sonunda Prof. Dr kızı Saba ile New York-Rochester’da yaşadıkları villada göğüs ağrısından şikayet etti. Doktor kızı, annesine hemen aspirin verip ambulansı çağırdı. Muazzez Abacı ambulansta kalp krizi geçirdi. Hastaneye vardıklarında yapılan anjiyo işlemi sırasında vücuduna verilen kontrastlı sıvının böbreklerine verdiği hasar nedeniyle ciğerleri su topladı. Nefes almakta güçlük çeken sanatçı, yoğun bakıma kaldırıldı. 12 Kasım’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatının ardından 2 soru gündemde. Psikiyatri doktoru kızı Saba Abacı annesinin ölümünden hastaneyi sorumlu tutup dava açacak mı? Muazzez Abacı’nın sosyal medyada gündem olan mirası gerçekten iddia edildiği gibi 1.2 milyar dolar mı?

DOKTOR KIZI HASTANEYE DAVA AÇMAYACAK



Öncelikle Muazzez Abacı’nın doktor kızı Saba Abacı annesinin ölümü nedeniyle hastaneye herhangi bir dava açmayacak. Annesinin New York’taki hastaneden alınıp Washington’a götürülmesi, oradan da İstanbul’a getirilmesi işlemleriyle de ilgileniyor. Çok üzgün ve bitkin.

Muazzez Abacı ve doktor kızı Saba Abacı

HİÇ GÖRMEDİĞİ BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Devlet sanatçısı Muazzez Abacı, Kültür Bakanlığı’nın devreye girmesiyle cumartesi öğleden sonra İstanbul’a getirilecek. Pazar ya da pazartesi AKM’de yapılacak törenin ardından Ankara’da hiç göremediği ve özlemiyle bir ömür geçirdiği babasının yanına defnedilecek. Bu, Abacı’nın vasiyetiymiş. Zamanında ünlü bir boksör babası Oktay Abacı, sanatçı doğmadan önce genç yaşta zatürreden ölmüş. Ne acı bir tesadüf ki, Muazzez Abacı da 15 yıl önce benzer bir rahatsızlık atlatmış, ölümün kıyısından dönmüştü… Tedavisi de Çapa Tıp Fakültesi’nde yapılmıştı. Milyar dolarları olsa özel bir hastanede yatmaz mıydı… Gelelim çok gündem olan ‘miras konusu’na…

ÖYLE BİR MİRAS YOK



Muazzez Abacı’nın servetinin 1.2 milyar dolar olduğu doğru mu? Bunu en yakınlarına ve 50 yıllık yakın dostu, kapanan Maksim Gazinoları’nın patronu Sacit Aslan’a sorarak derledik… 5.5 yıldır sahneye çıkmayan Muazzez Abacı’nın en son Ataşehir’de bir dairesi, yine aynı yerde küçük bir ofisi, bankada bir miktar parası vardı. İstanbul-Kalamış Yat Limanı’ndaki evini, Tuzla’daki villasını yıllar önce sattı. Kızıyla birlikte New York-Rochester’da yaşadıkları evi aldılar. Yani milyar dolarlık rakamlar asla sözkonusu değil. Muazzez Abacı’nın 1998’den bu yana menajerliğini yapan Taner Budak “Milyar dolarları olsa Boğaz’da yalıda ya da ABD’nin en lüks yerlerinde yaşardı. 27 yıl birlikte çalıştık. Asla böyle bir miras sözkonusu değil. Çok üzülüyoruz” dedi. Muazzez Abacı ile yıllarca çalışan Sacit Aslan da şunları söyledi: “Canım dostum Muazzez, en şöhret olduğu 1975-1990’lı yıllarda bile çok para kazanmadı. Çünkü paraya hiç önem vermezdi. Aldıkları rakamlar şimdikiler gibi asla değildi. Bir de Muazzez çok bonkördü. Birinin ihtiyacı olsun hemen para gönderirdi. Öyle sanıldığı gibi malı-mülkü de yoktu. Kalamış ve Tuzla’daki evini satmıştı.”