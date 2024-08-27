ABD'de veriler açıklandı. New York borsası güne düşük başladı

Kaynak: AA
ABD'de veriler açıklandı. New York borsası güne düşük başladı

New York borsası, yeni işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 41.186,28 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 5.602,89 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,4 kayıpla 17.655,52 puana indi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde temkinli bir tutum sergilerken, piyasalarda negatif bir seyir hakim oldu. Analistler, özellikle çip üreticisi Nvidia'nın yarın açıklanacak bilançosunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini vurguluyor. Bunun yanı sıra, perşembe günü açıklanacak büyüme verileri ve cuma günkü kişisel tüketim harcamaları da piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Öte yandan, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 5,4 oranında artış kaydederek 325,23 değeriyle rekor seviyeye ulaştı. Ancak, konut fiyatlarındaki artış hızında bir yavaşlama olduğuna dikkat çekiliyor.


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