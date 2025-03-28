ABD'de 'yabancı öğrenci' krizi: Yüzlercesinin vizesi iptal edildi

Kaynak: AA
ABD'de 'yabancı öğrenci' krizi: Yüzlercesinin vizesi iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

Rubio, Guyana'ya yaptığı ziyarette düzenlediği bir basın toplantısında, gündemdeki öğrenci vize iptallerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Rubio, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ile ilgili bir soruya yanıt verirken, yönetimin bu konuda çok net olduğunu söyledi.

ABD'li Bakan, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtti.

Rubio, "Bunu her gün yapıyoruz. Bu delilerden birini her bulduğumda vizesini elinden alıyorum, 300 ve hatta belki daha fazla kişi. Her gün etrafı kırıp döken bu delileri arıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

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