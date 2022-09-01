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Kan grubu A olanlar için korkutan araştırma: Risk çok daha yüksek

ABD'de yapılan bir araştırma kan grubu A olan insanlara kötü haber geldi. A olan insanların bazı hastalıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:11
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ABD'de yapılan bir araştırma dikkat çekti. Risk çok daha yüksek. Kan grubu A olanlar için korkutan araştırma

Kan grubu A olanlar için korkutan araştırma: Risk çok daha yüksek
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ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Maryland Üniversitesi’nde bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre, kan grubu A olan bireylerin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Tıp dergisi Neurology’de yayınlanan araştırmada erken beyin kanaması geçirme riskinin kan grubu A olan kişilerde daha yoğun olduğu belirtildi. Bilim insanları kan grubu A olan bireylerden sonra kan grubu B olanların geldiğini aktarırken, kan grubu 0 olanların riskinin ise daha düşük olduğunu tespit etti.

Marylan Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, kan grubu A olan bireylerin 60’ıncı yaş gününden önce beyin kanaması geçirme riskinin diğer kan gruplarına sahip bireylere göre 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

“SEBEBİNİ BİLMİYORUZ”

Araştırmayı yürüten nöroloji profesörü Dr. Steven Kittner, “Henüz A kan grubunun neden riski artırdığını bilmiyoruz ama bunun damarları tıkayan faktörlerle ile ilgili olması olası” değerlendirmesini yaptı.

Dr. Clare Jonas,İngiltere’de her yıl 100 bin insanın beyin kanaması geçirdiğini söyleyerek, “Beyin kanaması genelde yaşlı insanlarda yüksek tansiyon ya da damarlardaki tıkanmadan meydana geliyor. Genç yetişkinlerde meydana gelen beyin kanamasının sebebi henüz anlaşılmadı” ifadelerini kullandı.

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