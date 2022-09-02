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Ağacı budamak isterken katil arılar 20 bin yerinden soktu. Yaşam mücadelesi veriyor

ABD'de yaşayan adam arkadaşının bahçesindeki ağaca tırmanıp dalları budamaya başladı. Bu sırada sesten rahatsız olan arılar, adamı 20 bin yerinden soktu. 30 tane arı da ağızından içeriye girdi. Hastaneye kaldırılan adam böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyor.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:44
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ABD'de yaşayan genç adam ağacı budamak isterken katil arılar 20 bin yerinden soktu. Yaşam mücadelesi veriyor

Ağacı budamak isterken katil arılar 20 bin yerinden soktu. Yaşam mücadelesi veriyor
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Onedio'nun haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Midwestern Bölgesi'ndeki Ohio Eyaleti'nde yaşayan bir adam, geçen hafta ağaç dallarını keserken arılar tarafından yaklaşık 20 bin kez sokuldu ve 30 arıyı yuttu.

Talihsiz olay, 20 yaşındaki Austin Bellamy'nin Cuma sabahı bir arkadaşının yanlışlıkla Afrika katil arılarıyla dolu bir yuvayı kesmeden önce dallarını budamasına yardım etmek için bir ağaca tırmandığında meydana geldi.

Austin'in ailesi, hastanelik olan Austin'in iyileşmesi ve tıbbi harcamalarına karşılanmasına yardımcı olması için GoFundMe sayfası açtı.

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'ndan yapılan araştırmalar, Afrika bal arılarının 'diğer bal arılarına göre daha savunmacı ve saldırgan olduklarını, diğer bal arılarına kıyasla daha az kışkırtma ile daha çok soktuklarını' söylüyor.

KAHRAMAN İTFAİYECİ KURTARDI

Ripley İtfaiyesi, WCPO-TV'ye Austin'in kendisine arıların katil arılar olduğunu söylediğini söyledi.

Güneybatı Ohio Arıcılar Derneği sözcüsü, türlerin tanımlanması için bir arı örneğinin analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Fox üyesi WXIX-TV, büyükannesi Phyllis Edwards ve amcası Dustin Edwards'ın olaya tanık olduğunu bildirdi.

Phyllis Edwards  "Austin'e ulaşmak için merdivene tırmanmaya çalışacaktım ama ona ulaşamadım çünkü etrafım arılarla çevriliydi. Ağaçtan inmeye çalıştı ama başaramadı" dedi.

Ripley İtfaiyesinden Craig adlı bir itfaiyeci, Austin'i tedavi için hastaneye kaldırılmadan önce kurtarmayı başardı.

Çarşamba gecesi, Austin, WXIX-TV ve WCPO-TV'ye göre Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi'nde tıbbi olarak tetiklenen bir komadan uyandı ve iyileşmesi bekleniyor. Oğluyla ilgili haberi aldığı anı hatırlayan Carter, WXIX-TV'ye 'Bu benim için çok fazlaydı' diyerek bayıldığını söyledi. Carter, Austin'in 30 tane arı yuttuğunu ve böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini söyledi. 

Carter "Başında boynuna, kollarına kadar siyah bir battaniye varmış gibi görünüyordu. Arılarla kaplanmıştı. Austin'i kurtaran itfaiyeciye minnettarım" dedi.

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