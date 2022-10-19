Genç kadın yatak odası sırlarını ifşa etti. Kocasıyla arasında 25 yaş fark var 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Leila ve 53 yaşındaki Bruce Griffin geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi. Evlenmelerinin ardından sosyal medya hesaplarını aktif kullanan çifte, aralarındaki yaş farkı nedeniyle sürekli eleştiri geliyordu.

"O BİR BEYEFENDİ"

Leila, eşi ve kendisi hakkındaki eleştirilere sonunda yanıt verdi. Genç kadın, hiçbir şeyin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını ve Bruce adlı adamın son derece beyefendi bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Leila ayrıca kadınların kendilerini mutlu eden erkeklere önem verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yatak odamızdaki uyum da çok iyi. Bruce yatak odası numaralarını çok iyi biliyor. Eğer gözlerimiz kapalı şekilde ilişkiye girseydik kesinlikle onun 21 yaşında olduğunu söylerdim."