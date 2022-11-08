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ABD'de yeni kasırga alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Florida eyaletinde yeni bir kasırganın etkili olması bekleniyor. Muhtemel sel baskınları ve yıkımları asgariye indirecek tedbirler kapsamında bölgesel olağanüstü hal kararı alındı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 05:32
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ABD'de yeni kasırga alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de yeni kasırga alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi
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Miami merkezli Ulusal Kasırga Merkezi'nin (NHC), Bahama Adaları'ndan yaklaşan Nicole fırtınasının 9 Kasım'da Florida eyaletine ulaşarak şiddetli bir kasırgaya dönüşme ihtimalini açıklaması üzerine Florida Valisi Ron DeSantis, eyaletin 34 ilçesinde olağanüstü hal ilan etti.

NHC, ABD'de 8 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimlerin hemen ardından ülke ana karasına ulaşacak muhtemel kasırganın, Miami'nin kuzeyinde ve Atlantik Okyanusu kıyısındaki Hallandale Plajı'ndan Daytona Plajı'nın hemen kuzeyine ve iç kesimlerdeki Okeechobee Gölü'ne kadar etkili olacağının beklendiğini aktardı.

FLORİDA'YA YETKİLİLERİ DİNLEYİN ÇAĞRISI YAPILDI

DeSantis yaptığı açıklamada, "Bu fırtına şu anda çok daha güçlü olacak gibi görünmese de, tüm Floridalıları hazırlıklı olmaya ve yerel acil durum yönetim yetkililerinden gelen duyuruları dinlemeye çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.

NHC'nin internet sayfasında, fırtınanın şu an Bahama Adaları açıklarında etkili olduğu ve hızının azami 75 kilometreye kadar yükseldiği, çarşambadan cuma gününe kadar Florida başta olmak üzere, Georgia ile Kuzey-Güney Carolina eyaletlerinde de etkili olacağı bilgileri paylaşıldı.

28 EYLÜL'DEKİ IAN KASIRGASI'NDA EN AZ 125 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Florida daha önce, 28 Eylül'de, "kategori 4 " şiddetinde ulaşan Ian Kasırgası'nın yıkımına uğramış, 1935'ten bu yana yaşanan en şiddetli kasırga nedeniyle eyalette yerel kaynaklara göre en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.

Kasırga nedeniyle oluşan enkazın bir kısmının hala temizlenmediği eyalette 50 milyar dolara yakın ekonomik tahribat oluşmuştu. (AA)

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