ABD'de yeni konut satışları 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış olarak mayısta yeni konut satışları önceki aya göre yüzde 11,3 azalarak 619 bin adede düştü.

Bu düşüş, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, nisanda ise yeni konut satışları yüzde 2 artarak 698 bin adede ulaşmıştı.

Mayıs ayında ABD'de satışa sunulan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda yüzde 0,9 azalışla 417 bin 400 dolara geriledi.

ABD'de mortgage faiz oranları, haziran ortasında mart ayının sonundan bu yana ilk kez yüzde 7'nin altına gerilemesine rağmen hala 2021 sonundaki seviyenin iki katı üzerinde seyrediyor.