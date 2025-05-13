ABD'de yumurta fiyatları düştü!

ABD’de yumurta fiyatları, kuş gribinin neden olduğu arz sıkıntısının hafiflemesiyle nisan ayında belirgin şekilde düştü.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun salı günü paylaştığı verilere göre, büyük boy bir düzine yumurtanın ortalama fiyatı 5,12 dolara gerileyerek, önceki iki ay boyunca 6 doların üzerinde seyreden fiyatlardan yüzde 18 oranında azaldı.

YUMURTA İTHALATI ARTIRILMIŞTI

ABD, arz sorununu aşmak amacıyla Türkiye, Brezilya ve Güney Kore gibi ülkelerden yaptığı yumurta ithalatını artırmıştı.

Şubat ayı itibarıyla Türkiye’den ABD’ye yüksek miktarda yumurta gönderilmeye başlanmıştı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, Reuters’a verdiği demeçte, “700 konteynere eş değer toplam 15 bin ton yumurta sevk edilecek” bilgisini paylaşmıştı.

İthalatın da etkisiyle gerileyen fiyatlar, ABD’de enflasyonun tahminlerin altında kalmasına katkı sağladı. Geniş kapsamlı yumurta endeksinde yaşanan bu düşüş, 1984’ten bu yana görülen en büyük aylık gerileme olarak kayıtlara geçti.

Fiyatlardaki düşüşe karşın, nisan ayında denk gelen Paskalya tatilinde yumurta satışlarının önceki yıllarla benzer seviyelerde olduğu belirtildi. Yılın ilerleyen aylarında talebin mevsimsel olarak zayıflaması ve et tüketiminin artmasıyla birlikte fiyatlarda yeni düşüşlerin yaşanabileceği ifade edildi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), perakendecilerin hâlâ arz konusunda temkinli davrandığını ve marketlerin promosyon kampanyalarından uzak durduğunu aktardı. Nisan sonunda Güney Dakota’daki bir yumurta çiftliğinde görülen yeni kuş gribi vakasıyla 630 binden fazla tavuk etkilenmişti; bu da ihtiyatlı yaklaşımı pekiştirdi.

İTHALAT VE YATIRIMLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan, Donald Trump döneminde getirilen bazı gümrük vergilerinin belirli ürünlerde maliyetleri artırmaya devam ettiği ve bunun yumurta fiyatlarına da dolaylı etkisi olduğu belirtiliyor. Vital Farms CEO’su Russell Diez-Canseco geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Target ve Whole Foods gibi zincirlerdeki yumurta fiyatlarının “düşük çift haneli oranlarda” artırılacağını duyurdu.

USDA verilerine göre, kuş gribi tehdidinin azalması ve ithalatın yükselmesiyle birlikte arzda toparlanma bekleniyor. Bu yıl ABD’nin 103,7 milyon düzine yumurta ithal etmesi öngörülüyor; bu miktar, geçen yılın yaklaşık üç katı.

Ayrıca, ABD’de yumurta üretiminin 2026 yılında üç yıllık duraklamanın ardından yeniden artış göstermesi bekleniyor. USDA’nın mayıs tahminine göre, üretim yaklaşık yüzde 6 artarak 9,32 milyar düzineye ulaşacak. Aynı yıl yumurta fiyatlarının ortalama 2,16 dolara gerilemesi öngörülüyor.

Yüksek fiyatların sektördeki yatırım iştahını da artırdığı belirtiliyor. Global Eggs, yakın zamanda Pensilvanya merkezli Hillandale Farms’ı satın aldıktan sonra, bu yıl tavuk sayısını yaklaşık yüzde 5 oranında artırmayı planlıyor.