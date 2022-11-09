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Havaalanında çiğ tavuğa gizlenmiş silah bulundu

ABD Florida’daki bir havaalanında tavuğun içine saklanmış silah bulundu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:36
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ABD'deki bir havaalanında çiğ tavuğa gizlenmiş silah bulundu

Havaalanında çiğ tavuğa gizlenmiş silah bulundu
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ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı’nda ilginç bir olay yaşandı.

İHA'da yer alan habere göre, ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, silahı çiğ tavuğun içine saklayarak uçağa sokmaya çalışan bir Haiti yolcusunun yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Kağıtlara sarılmış halde gizlenen silah ekipler tarafından yolcu uçağa binmeden önce tespit edildi.



SİLAHLA UÇMAK YASAK DEĞİL PROSEDÜRÜ VAR
ABD yasalarına göre silahla uçuş yapılması yasak değil. Ancak silahların kilitli ve sert bir kutuya yerleştirilerek kayıtlı bir bagajda taşınması gerekiyor.



TSA verilerine göre, bu yıl Florida’daki havaalanı kontrol noktalarında yasa dışı yollarla taşınan 700 silah ele geçirildi.



 

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