30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor

ABD'deki Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor

ABD’nin Florida eyaletinde büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerine ilerlediği bildirildi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 10:34
Takip Et

ABD'deki Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor

ABD'deki Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor
+
Aa
-

Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, "Ian Kasırgası nedeniyle kuzeydoğu Florida, Georgia ve Güney Carolina kıyılarında yaşamı tehdit eden bir fırtına tehlikesi var." ifadesine yer verildi.

Ulusal Kasırga Merkezi ise Ian Kasırgası'nın tahmini rotasına göre bugün Güney Carolina kıyılarına yaklaşacağı, bu gece ve yarın ise Kuzey ve Güney Carolina'nın iç bölgelerine ilerleyeceği bilgisini paylaştı.

Küba'yı "kategori 3" şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında "kategori 4" şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.

Florida kıyılarını "5. Kategori" kasırga olarak vuran Ian, karada hız kaybetmiş ve "tropikal fırtına" statüsüne düşmüştü. Kasırganın neden olduğu tahribatı AA görüntülemişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
4
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
5
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
7
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
﻿İptal edilen KPSS sınavında yeni gelişme 
﻿İptal edilen KPSS sınavında yeni gelişme 
﻿İptal edilen KPSS sınavında yeni gelişme 
﻿Hukuk muhakemesi tanıklık ücret tarifesi belli oldu
﻿Hukuk muhakemesi tanıklık ücret tarifesi belli oldu
﻿Hukuk muhakemesi tanıklık ücret tarifesi belli oldu
﻿Cemaat namazdayken hırsız muslukları çaldı
﻿Cemaat namazdayken hırsız muslukları çaldı
﻿Cemaat namazdayken hırsız muslukları çaldı
﻿Formula 1'de Singapur yarışında büyük beklenti
﻿Formula 1'de Singapur yarışında büyük beklenti
﻿Formula 1'de Singapur yarışında büyük beklenti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.