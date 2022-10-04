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ABD'deki Kongre baskını soruşturmasında "Oath Keepers" üyelerinin yargılanmasına başlandı

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında "isyana teşvik eden komplo kurmak" ile suçlanan "Oath Keepers" isimli aşırı sağcı grubun 5 üyesinin yargılanma süreci başladı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 20:26
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ABD'deki Kongre baskını soruşturmasında "Oath Keepers" üyelerinin yargılanmasına başlandı

ABD'deki Kongre baskını soruşturmasında ''Oath Keepers'' üyelerinin yargılanmasına başlandı
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CNN'in haberine göre, Washington'daki federal mahkemede yapılan duruşmanın ilk gününde açılış konuşmaları yapıldı.

Duruşmada, "Oath Keepers" grubu başkanı Stewart Rhodes'in de aralarında olduğu 5 kişi, "isyana teşvik eden komplo kurmak" suçunun yanı sıra kendilerine yöneltilen diğer suçlamaları da reddetti.

Kongredeki 2020 Başkanlık seçimleri onay sürecini engellemeye yönelik sanıklar arasındaki mesajlar ve diğer iletişimlerin paylaşıldığı duruşmada, "Oath Keepers" üyelerinin baskının yapıldığı gün Kongre'deki eylemlerini gösteren videolar da izletildi.

Savcı Yardımcısı Jeffrey Nestler, jüriye yönelik konuşmasında, söz konusu kişilerin yapmayı planladıkları şeyi hem sesli olarak söylediğini hem de yazdıklarını belirtti.

Nestler, bu kişilerin fırsatını yakaladıkları anda harekete geçtiklerini söyledi.

"Kanıtlar, yasa dışı bir şey yapmadıklarını gösterecek"

Rhodes'in avukatı Phillip Linder yaptığı açılış konuşmasında jüri üyelerine, Rhodes ve 4 kişinin, 6 Ocak'ta yaşanan şiddet olaylarının büyük bir kısmında rolleri olmadığını ortaya koyacak delilleri göreceklerini söyledi.

Jürilere, müvekkillerinin yaptıklarına dair gördükleri veya duyduklarından hoşlanmamış olabileceklerini belirten Linder "Ancak kanıtlar, onların söz konusu günde yasa dışı bir şey yapmadıklarını gösterecek." dedi.

"Oath Keepers", 6 Ocak 2021'de ABD'deki Kongre baskını soruşturmasında "isyana teşvik eden komplo kurmak" ile suçlanıyor.

ABD'de "isyana teşvik eden komplo kurmak" suçuna 20 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

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