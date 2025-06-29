ABD'deki mahkûmlara Peru zindanlarının kapısı aralandı

Peru Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Juan Alcántara, ABD ve diğer ülkelerden gelen yabancı mahkumların Peru cezaevlerinde barındırılması olasılığına hükümetin karşı çıkmadığını açıkladı. Bakan, bu durumun uluslararası sözleşmelere uygun olması halinde mümkün olacağını vurguladı. Alcántara, yabancı mahkumların transferine yönelik bir projenin değerlendirildiğini ve bu adımın güvenlik sorunlarıyla mücadele stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti. Uygulamanın, Peru vatandaşları değil, ülkede herhangi bir bağı olmayan yabancılar için geçerli olacağını belirtti. Cezaevlerindeki doluluk sorununa değinen Bakan, "Eğer bu proje hayata geçirilirse, Peru uyruklu suçlular değil, ülkeyle hiçbir bağı olmayan yabancılar üzerinde duruyoruz" dedi.

Konuyla ilgili bir başka gelişme olarak, The New York Times'ın haberine göre, ABD hükümeti Trump yönetimi döneminde sınır dışı edilen Perulu göçmenleri kabul etmesi için Peru'ya talepte bulundu. Gazete, ABD'nin 58 ülkeyle kendi vatandaşları olan suçluları kabul etmeleri için iletişime geçtiğini veya geçmeyi planladığını aktardı. ABD yönetiminin ekonomik teşvikler de sunduğu belirtiliyor. Peru Dışişleri Bakanı Elmer Schialer, 30 Ocak'ta ABD'den 74 Perulu göçmenin sınır dışı edildiğini doğrulamıştı.