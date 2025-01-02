ABD'deki saldırıda ölenlerin sayısı 15 çıktı Eyalette olağanüstü hal ilan edildi

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, yapılan saldırıya ilişkin basın toplantısı yaptı. Landry, New Orleans'ta dün gerçekleşen saldırının ardından federal, eyalet ve yerel ortakların şehri tekrar güvenli hale getirmesini sağlamak için olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Landry, olağanüstü hal ilanı çerçevesinde askeri polisin de devreye sokulduğunu kaydetti.

SALDIRGAN ABD VATANDAŞI

Nev Orleans'ı kana boğan saldırıyı düzenleyen kişinin 42 yaşındaki Şemseddin Cabbar isimli bir ABD vatandaşı olduğu açıklandı. Olay sırasında üzerinde askeri kıyafetler olduğu belirtilen saldırganın ABD ordusunda görev yaptığı öne sürüldü.

Diğer bir detay ise saldırganın kiraladığı kamyonetle iki gün önce Meksika sınırından ülkeye yaptığı oldu.

FBI: SALDIRIYI TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

FBI, kamyonetin arkasında IŞİD'e ait bir bayrak bulunduğunu doğruladı. FBI, aracını kalabalığın üzerine süren saldırganın öldüğünü açıklarken saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulduğunu duyurdu.

TRUMP'TAN MEKSİKA İMASI

ABD Başkanı seçilen Donald Trump ise "Truth Social" sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir mesaj paylaştı. "Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık." ifadesini kullanan Trump, ABD'deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını kaydetti.