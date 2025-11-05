ABD’nin çeşitli kentleri ve eyaletlerinde yapılan belediye başkanlığı ve valilik seçimlerinde gülen taraf Demokratlar oldu.

Seçimlerin en çarpıcı sonucu New York’ta yaşandı. Demokratların sosyalist kökenli adayı Zohran Mamdani, Trump’ın desteklediği ve Demokratların ön seçiminde Mamdani’ye kaybeden bağımsız aday Andrew Cuomo’ya karşı zafer kazandı.

Virginia ve New Jersey'de de Valilik seçimlerini Demokratlar Abigail Spanberger yüzde 57 oyla ve Mikie Sherrill yüzde 56 oyla, büyük farkla kazandı.

Virginia'nın ilk kadın valisi Abigail Spanberger

Demokratların özellikle New York’ta kazandığı zafer seçmenlerin ABD Başkanı Trump’a net bir mesaj verdiği şeklinde yorumlandı. Öte yandan önümüzdeki dönemde yapılacak ara seçim ve Trump’ın iki yıl daha devam edecek başkanlığında uygulayacağı politikalara yapacağı etki tartışılıyor.

Öte yandan seçim sonuçlarının Demokratların zaferi mi yoksa Trump’ın hezimeti mi olduğu ABD’de siyaset çevrelerinin en büyük tartışma konusu haline geldi.

DEMOKRATLAR SEÇİMİ NASIL KAZANDI?

Seçimi kazanan demokrat adaylar ideolojik açıdan oldukça farklı noktalarda yer alıyor. Ancak seçim kampanyalarında Trump’ın politikalarına sert eleştiriler yönelterek uygun fiyatlar konusunda seçmenlere garantiler verdi. Bu durumun seçimin kazanılmasında kilit rol oynadığı belirtiliyor.

New York'un sosyalist belediye başkanı Mamdani

Örnek olarak, New York’ta seçimi kazanan sosyalist aday Mamdani’ye kentte yaşam maliyetlerinin hızla arttığına dikkat ederek özellikle uygun fiyattan konut edinme sözü verdi. Bu sözün seçmenlerin tercihinde kilit rol oynadığı belirtiliyor.

VIRGINIA VE NEW JERSEY’DE REKOR OY ÇIKTI

2024 Başkanlık Seçimleri'nde Virginia'yı Demokrat aday Kamala Harris yüzde 51'le kazanmıştı. New Jersey'de de Harris yüzde 52 almıştı. Bu sonuçla iki eyalette de Demokrat adaylar oylarını yükseltirken, Virginia Valiliği Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti.

Virginia’da gelen seçim zaferinin Trump yönetiminin federal işgücünü daraltmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Bölgede eski ve mevcut binlerce federal çalışan bulunuyor.

Öte yandan New Jersey’de de Trump karşıtlığının seçim sonuçlarında oldukça etkili olduğu vurgulanıyor. Anketlerde New Jersey halkının büyük bir çoğunluğunun en büyük sorun olarak ekonomi ve yüksek vergileri gösterdiği vurgulandı.

ÖN SEÇİMDE YARIŞ KIZIŞACAK

Kaliforniya’dan gelen sonuç ise Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanmak konusundaki umudunu artırdı. Seçmenler, Vali Gavin Newsom'a ulusal sahnede imza niteliğinde bir an yaşatarak Demokrat seçmenlere Trump'a 2028'deki olası başkanlık yarışı öncesinde karşı koyabileceğini gösterdi.

Trump'ın onay notu düşmüş olsa da, anketler Demokratların genel olarak Kongre'de çoğunluk sağlayabileceği konusunda hala iyimser değil.

Öte yandan seçim zaferinin Demokratlar içinde yaşanan tartışmalara son vermesi yerine daha fazla alevlendirmesi bekleniyor. Öte yandan 2028 yılında başkanlık için yapılacak ön seçimde yarışı kızıştırabilir.