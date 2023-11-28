ABD'deki televizyon fiyatları şoke etti

ABD'deki bir teknoloji mağazasına giden Türk, televizyon fiyatlarını göstererek "Birini bir gün, diğerini ise iki günlük çalışma ile alabiliyorsunuz" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD'deki televizyon fiyatları şoke etti

ABD'ye giden bir Türk sosyal medya kullanıcısı, bir teknoloji mağazasında televizyon fiyatlarını gösterdi.

Gösterilen televizyonlardan ilki 398 dolar değerindeyken bir diğerinin ise 668 dolar olduğu görüldü.

Sosyal medya kullanıcısı, televizyonlardan birini bir gün, diğerini ise iki günlük çalışma ile alabildiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Videoda ilk olarak gösterilen 398 dolara satılan televizyonun Türkiye'deki fiyat bilgisine ulaşılamazken, 668 dolarlık televizyonun Türkiye'de satışta olan muadilinin 65 inç versiyonu 35.499 TL'den satılıyor.

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