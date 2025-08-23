ABD’den 30 milyar dolarlık teklif! Gazze’nin tahliye planı: Pazarlık masası kuruldu! Detaylar sızdı

Gazeteci Ardan Zentürk, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri harekatı sonrası gündeme gelen tehcir planlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zentürk, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi boşaltıp bir “Akdeniz rivierası”na dönüştürme planına atıfta bulunarak, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi durumunda nereye gönderileceklerinin en çok tartışılan konu olduğunu belirtti.

Gazeteci Zentürk, Middle East Eye ve Libya medyası kaynaklı haberlerde, Libya’nın Trablus merkezli meşru hükümetinin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin akrabası Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe’nin, Gazze’den tehcir edilecek Filistinlilerin Libya’ya yerleştirilmesi konusunda İsrailli yetkililerle görüşmeler yürüttüğü iddia edildiğini belirtti. Zentürk, bu görüşmelerin karşılığında ABD’nin Libya’ya ekonomik teşvikler sunmaya hazır olduğu ve yaklaşık 30 milyar dolarlık dondurulmuş Libya devlet varlıklarının serbest bırakılabileceği öne sürüldüğünü söyledi.

Zentürk, Libya’nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter’e de benzer bir teklifin götürüldüğü, Filistinlilerin kabulü karşılığında petrol kaynakları üzerinde daha fazla kontrol önerildiği belirtildiğini ve her iki tarafın da kamuoyuna bu iddiaları reddettiğini, görüşmelerin sürdüğünü ve detayların henüz netleşmediğini ifade etti.

İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, Libya’yı “ideal bir barış noktası” olarak tanımlamasına rağmen birçok Libyalı uzmanın bu planın ülke için büyük bir yıkım ve felaket olacağını söyleyen Zentürk, Filistinlilerin bu süreçte görüşlerinin alınmadığını ve tehcir planlarının onların iradesi dışında şekillendiğini de vurguladı.

Komisyon sürecinden en çok zarar görecek partiyi açıkladı! Cemal Enginyurt’tan çarpıcı iddia