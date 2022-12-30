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ABD’den 4 Türk özel bankasına inceleme. Suçlama: Yalan altın ticareti ve dolandırıcılık

ABD Hazine Bakanlığı, 4 Türk özel bankasına yalan altın ticareti ve dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı. Gelişmeyi gazeteci Recep Canpolat duyurdu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:23
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ABD’den 4 Türk özel bankasına inceleme

ABD’den 4 Türk özel bankasına inceleme. Suçlama: Yalan altın ticareti ve dolandırıcılık
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Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran gazeteci Recep Canpolat, "Türk finans sektörüne bomba düşüyor" dedi ve şöyle devam etti: "ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) 4 Türk Bankası hakkında, ABD finans sistemi kullanarak yaptırım ülkeleri üzerinden fiktif altın ticareti yapmak ve dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı."

Öte yandan Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre incelemeye konu olan miktarın tutarı 60 milyar dolar.

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vatandaş
30.12.2022 16:48
kaynak?  
 
Kadir kuş
30.12.2022 16:38
Perşembe nin gelişi çarşambadan belli olur demiş atalar...Açık kapı politikası nın elametleri..... 2023 te Yüce RABBİM .. T. C. Devletini korusun.. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmaz.  
 
Rahmi gencal
30.12.2022 16:38
Hani sizin ortağiniz hain kemal yurt dışında Türkiye maliyesi karapara akliyor diye şikayet ediyor ya işte o yüzdendir .  
 
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