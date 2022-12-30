ABD’den 4 Türk özel bankasına inceleme. Suçlama: Yalan altın ticareti ve dolandırıcılık

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran gazeteci Recep Canpolat, "Türk finans sektörüne bomba düşüyor" dedi ve şöyle devam etti: "ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) 4 Türk Bankası hakkında, ABD finans sistemi kullanarak yaptırım ülkeleri üzerinden fiktif altın ticareti yapmak ve dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı."



Öte yandan Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre incelemeye konu olan miktarın tutarı 60 milyar dolar.



