ABD’den açıklama geldi: Lübnan’daki patlamalarla ilgimiz yok

Lübnan’da çağrı cihazlarında eş zamanlı meydana gelen patlamalarda aralarında çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Patlamaların arkasından MOSSAD çıktı. MOSSAD’ın çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirdiği öğrenildi.

ABD’den Lübnan’daki patlama ile ilgili açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller patlamalar ile bir ilgilerinin olmadığını söyledi.

Miller yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, bazen ilk saatlerde - ilk saatlerde gördüğünüz raporlar biraz yanlış olma eğilimindedir. Zaman geçtikçe ek bilgilerle destekleniyor. Bu nedenle sadece nelerin meşru hedef olduğuna ve nelerin meşru hedef olmadığına inandığımızı söyleyeceğim. Açıkçası sivillerin herhangi bir operasyon için meşru hedefler olmadığına ve hiçbir ülkenin sivilleri hedef almaması gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir ülke, hiçbir örgüt sivilleri hedef almamalıdır. Terör örgütü üyesi teröristler, ülkelerin operasyon düzenleyebileceği meşru hedeflerdir ve bizim kendimizi bağladığımız ve diğer ülkelerden de operasyonlarında uymalarını beklediğimiz ilkeler bunlardır. Ancak genel olarak, evet, sivillere yönelik terör saldırıları düzenlemeye devam eden Hizbullah militanlarını hedef alan operasyonları elbette destekliyoruz. İsrail'in terörizme karşı kendini savunma ve teröristlere -sivillere değil ama teröristlere- karşı meşru saldırılar düzenleme hakkı vardır."